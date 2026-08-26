Um dos rostos mais presentes na tela do SBT nos anos 2000 e 2010, Priscilla Alcântara abriu o coração e admitiu que precisou recorrer à terapia para lidar com o que viveu.\n“Tem o ônus e bônus. Depois de muita terapia, fiquei só com o bônus. Mas é um grande desafio, principalmente para mim, que comecei criança e passei todo o processo da infância para a adolescência e da adolescência para a fase quase adulta. Eu vivi a principal fase de uma pessoa na frente de todo mundo”, relembrou em entrevista ao Sem Censura, da TV Brasil.\nNa conversa com Cissa Guimarães, Priscilla Alcântara admitiu que aprendeu a lidar com a exposição com o tempo. “Quando eu não tinha consciência exatamente do que era a exposição, era tudo muito legal. Eu era uma criança que gostava de ser o centro das atenções”, disse.\n“Mas aí, com o passar do tempo, veio a adolescência, que é um período que tem que te deixar em paz e eu não tinha paz. Daí veio a maturidade, a gente começa a entender sobre limites e que eu seria a responsável por estabelecer o que seria saudável na fase adulta. Então, a exposição foi legal, ruim e agora está ótima”, relembrou.