Cantora, compositora e atriz, Priscilla anunciou, nesta semana o lançamento do Projeto Vozes Independentes, iniciativa criada para ampliar a visibilidade de novos nomes da música brasileira independente. A proposta é realizar participações especiais em covers gravados ao lado da artista paulista, que também atua como curadora do projeto.\nAos 31 anos, Priscilla passou a atuar sem vínculo com gravadoras. Ela explica, que a ideia do projeto nasceu desta mudança profissional. “Já tem um tempo que eu venho pensando em realizar um projeto como esse. Ele nasceu da vontade de me conectar ainda mais com a cena de artistas independentes”, afirma.\n“Depois de 20 anos de trajetória, inicio uma nova fase como uma artista 100% independente. Hoje, sou a empresária da minha própria carreira, não tenho contrato com nenhuma gravadora e, pela primeira vez, posso experimentar, criar e realizar a partir das minhas próprias decisões e da minha própria arte”, ressalta.