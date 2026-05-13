Rafa Kalimann revelou no documentário "Tempo Para Amar" (Globoplay) detalhes sobre a gravidez de Zuza, filha de seu relacionamento com Nattan. A famosa contou que decidiu induzir o parto para garantir a presença do cantor no nascimento da criança.\nA apresentadora disse que a decisão foi tomada quando a gestação se aproximava de 41 semanas, período em que médicos passaram a considerar a indução como uma possibilidade por questões de segurança.\nSegundo ela, a medida também permitiria conciliar a agenda de Nattan para que ele acompanhasse o parto: “Quando veio a possibilidade de fazer uma indução de parto, porque eu conseguiria adaptar a agenda do Nattan, eu fiquei pensando”.\nRafa ainda explicou que não estava feliz com a ideia de induzir o parto, apesar da praticidade. “Eu queria viver a experiência de sentir ela vindo no tempo dela, começar a sentir as contrações em casa, viver esse momento em casa, ir ao hospital, mas estamos chegando no limite físico.”