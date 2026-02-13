Sávia David, rainha de bateria da Estrela do Terceiro Milênio, escola de samba de São Paulo, está em plena forma para a folia deste ano. A gata revelou que nas últimas semanas intensificou os treinos para garantir o fôlego na avenida. A empresária apostou em uma rotina alimentar pouco comum durante a preparação.\nNada de pão ou café com leite. O café da manhã foi reforçado: frango com arroz ou batata-doce acompanhada de carne (patinho).\n“Fiquei focada nos treinos e apertei a dieta. Estou comendo comida no café da manhã. Frango e arroz ou batata doce e patinho”, disse. “Devido à minha alta demanda e as festas de fim de ano acabei me extrapolando”, explicou Sávia ao Gshow.\nÀ frente dos ritmistas da escola, Sávia explica que o objetivo não é buscar um corpo extremamente definido, mas sim mais leve e saudável. “Não busco um corpo muito seco, mas quero chegar mais leve para sambar na avenida. Já sou uma mulher grande, brigo com a balança pra ficar mais slim”, diz.