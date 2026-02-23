A influenciadora Rauany Barcellos usou as redes sociais, ontem, em defesa ao seu noivo, Hugo Souza, goleiro do Corinthians, após o jogador sofrer racismo enquanto se retirava do campo após a vitória do clube contra a Portuguesa nos pênaltis, domingo (22) à noite. “Esse tipo de comentário só mostra como a nossa sociedade continua cada vez mais racista”, disse a influenciadora.\n“O tempo passa, a gente ganha informação, a gente aprende e as pessoas continuam cada vez mais racistas, só que vai mudando. Eles vão arrumando formas novas de se esconder, de cometer a covardia deles de uma forma sutil. Porque o racista é isso, ele é um covarde, entendeu?”, continuou Rauany.\n“A gente os deixa muito confortáveis para eles fazerem. Uma pessoa que tem coragem de fazer isso num estádio do lado da polícia militar, está confortável... Eu não sei se vocês sabem, mas quando você se refere a um cabelo de uma pessoa crespa, com algum tipo de comentário para ofender, para diminuir, para envergonhar, isso é racismo”, completou ela, que tem mais de 282 mil seguidores no seu perfil no Instagram.