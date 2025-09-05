Renata Saldanha (Roni Vasconcelos)\nAssim que entrou no BBB 25, a então professora de dança Renata Saldanha, de 33 anos, só queria limpar o próprio nome e pagar dívidas. E após vencer o reality, a hoje milionária afirma que conseguiu quitar tudo o que devia e ainda ficar com um bom dinheiro em caixa.\nAntes de participar do programa, Renata pegou os R$ 800 que tinha na conta para investir, ainda de forma tímida, no esboço de uma marca de moda casual de roupas de dança. Após conquistar o título, em abril, conseguiu incluir um aporte maior para dar à marca própria, Lire.\nA vitória me deu força financeira e de imagem para fazer um investimento desse nível em algo que tivesse a minha cara. Já trabalhei 14 horas por dia e em cinco escolas diferentes. Nada foi por acaso”, relembra.\n"Depois da Caçada", com Julia Roberts gera debate sobre feminismo