Depois de mais de duas décadas no jornalismo, Rita Batista, de 46 anos, está pronta para uma transição radical na carreira. Ela estreará como atriz em "A Nobreza do Amor", nova trama das 18 horas da Globo/TV Anhanguera, que estreia no dia 16 de março.\nConsumidora “voraz” de novelas, como se define, foi Rita quem pediu à chefia da emissora para fazer um teste. Nos últimos anos, a jornalista participou de três novelas como si mesma: "Vai na Fé", "Fuzuê" e "Dona de Mim", em cenas em que personagens eram convidados do "É de Casa".\nFicou animada e pediu para fazer um teste. “Fiz em setembro ou outubro do ano passado, sem saber para quando e para qual produção era, e passei. Quando me avisaram, a novela já estreava em março!”, diz ela, surpresa.\nNa trama, Rita fará parte do núcleo Batanga: um reino fictício na África em 1920. Sua personagem é Dita, que ela descreve como “uma mulher de pouco riso, mas muito siso”.