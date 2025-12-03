A cantora espanhola Rosalía veio ao Brasil para realizar uma audição aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, do seu novo trabalho, gravado em 13 idiomas e guiado por temas como transcendência, memória e espiritualidade.\nEm um vídeo publicado nas redes sociais, a artista, de 33 anos, agradeceu o carinho do público brasileiro e celebrou o simbolismo de apresentar as novas faixas em um dos cartões-postais mais conhecidos do mundo.\n“Me sinto muito agradecida de que aqui no Brasil sempre me tenham acolhido com tanto carinho. Estou muito feliz de ver todos vocês aqui, de poder ter compartilhado este momento. O Cristo Redentor… não há um lugar mais especial e mais mágico em que pudéssemos fazer isso. Então, muito obrigada. E muitos beijos e muito carinho para todos”, disse ela no vídeo.\nRosalía aproveitou sua estadia na capital fluminense para tomar caipirinha e garimpar discos. Ela foi vista carregando um disco de vinil de Elis Regina: o álbum de 1970. Ela também publicou uma série de fotos, incluindo algumas vestindo uma blusa do Brasil.