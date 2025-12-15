Ex-Gang do Samba, Rosiane Pinheiro vai brilhar no carnaval 2026 como madrinha de bateria da Vai-Vai, em São Paulo. Aos 51 anos, a dançarina vai substituir Luciana Gimenez no posto de madrinha da escola paulista, e sairá à frente dos ritmistas ao lado da rainha, Madu Fraga.\nPara exaltar o posto Rosiane fez um ensaio fotográfico, em que pareceu vestida como uma rainha. Na legenda da postagem ela fez questão de reforçar sua ancestralidade.\n“O dourado é beleza, mas também é cura. Cada brilho, cada gesto e cada olhar é um tributo às rainhas negras que pavimentaram meu caminho. Sou herdeira de poder, resiliência, resistência e beleza. A cultura preta me construiu, a ancestralidade me levantou. Eu sempre soube quem sou: mulher preta, consciente da própria força, que honra sua história e caminha firme para o que merece, cultivando amor-próprio em cada passo e resiliência em cada recomeço”, escreveu ela.