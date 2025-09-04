Ruivinha de Marte (Divulgação)\nConhecida nacionalmente como Ruivinha de Marte, Anny Bergantin, de 28 anos, anunciou nas redes sociais, que vai estrear como atleta de fisiculturismo ainda este ano. Em uma publicação ela exibiu imagens com antes e depois do físico. A influenciadora contou a novidade durante Musclefast, evento do universo fitness, que aconteceu em São Paulo.\n“Faz um ano que eu mudei o meu shape e hoje eu estou dando um segundo passo: rumo aos palcos do fisiculturismo, na categoria Biquíni”, escreveu ela no Instagram, onde acumula mais de 9 milhões de seguidores.\nBergantin nasceu em Manaus e ganhou visibilidade nas redes sociais com vídeos humorísticos com ‘dancinhas’. Ela também participou da 14ª edição de "A Fazenda" (Record), em 2022.\nFernanda Torres acha revolucionário manter relação monogâmica