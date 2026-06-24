Sabrina Sato anunciou, no início da semana, que está à espera de um bebê com ator Nicolas Prattes, de 29 anos. Aos 45 anos, a apresentadora fez uma postagem nas redes sociais agradecendo ao carinho dos fãs e dando detalhes sobre a nova gestação.\nVisivelmente feliz, a apresentadora disse que está realizada com o momento que está vivendo. Segundo ela, o casal estava tentando engravidar há cerca de dois anos. “Eu tô passando aqui para agradecer vocês pelo carinho, pelas mensagens. Olha a carinha dessa mamãe feliz! Eu tô num momento tão plena, tão tão realizada. Eu estou há dois anos nessa luta, dois anos tentando”, disse.\nEla adiantou que futuramente pretende compartilhar toda a trajetória da gestação. Ao falar sobre os sintomas da gravidez, Sabrina revelou que não tem sofrido com enjoos e que vem sentindo o aumento do apetite. “Além da felicidade, que é imensa, eu tô me sentindo plena e maravilhosa. Gente, eu tenho muita fome. É uma fome que eu não tenho como explicar para vocês. Eu acho que eu tinha essa fome também na da Zoe, mas não era tanta assim”, disse.