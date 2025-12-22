Nem a paulista Sabrina Sato, de 44 anos, resiste aos encantos do Rio de Janeiro. Ainda mais depois que se casou com o carioca Nicolas Prattes. Durante os dias que passou hospedada em uma mansão no bairro de Itacoatiara, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, gravando o reality Minha Mãe com Seu Pai, a apresentadora se entregou aos encantos da cidade.\nAo término das gravações, ela corria para dar um mergulho no mar. Depois da experiência, Sabrina confessou em entrevista à Angélica, que pensa, sim, em trocar São Paulo pelo Rio.\n“Amo o Rio de Janeiro, né? A gente fica entre Rio e São Paulo. Nicolas, eu e Zoe (filha do relacionamento de Sabrina com o ator Duda Nagle) temos uma casa aqui no Rio e uma em São Paulo. O Nicolas agora vai fazer novela, então vai ficar mais no Rio e aí eu fico entre São Paulo e Rio”, disse.