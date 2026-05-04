A apresentadora Sabrina Sato não deixou passar em branco o aniversário do ‘mozão’, Nicolas Prattes. Nesta segunda-feira (4), o ator completou 29 anos, e a esposa dele fez questão de prestar homenagem nas redes sociais.\nCom uma sequência de fotos, a artista publicou um texto bem-humorado: “Amo tudo em você. Amo você ser esse senhor de 73 anos em um corpo atlético de agora 29, cheio de manias. Eu sei que te amo tanto que até as coisas que me irritam nas outras pessoas não me irritam quando é você quem faz”, iniciou a ex-BBB.\nSabrina também ressaltou a importância da presença dele na vida de sua filha, Zoe, de 7 anos. “Você tem um jeito raro de fazer tudo parecer mais leve e fácil. Você é forte, determinado, sensível e coloca verdade em tudo o que faz, no seu trabalho e na nossa vida. O jeito que você cuida de mim e da Zozo me dá tanta coragem de viver. Faz tão bem pra gente”, declarou.