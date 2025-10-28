Às voltas com o Sua Maravilhosa, no GNT, e com a preparação para o Carnaval 2026 - ela desfilará pela Gaviões da Fiel, em São Paulo, e pela Vila Isabel, no Rio de Janeiro -, Sabrina Sato, 44, abriu o jogo sobre como lida com o diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).\n“Eu sou muito cuidadosa comigo porque pago um preço alto. O Nicolas [Prattes, marido] me ajuda até nisso, porque ele dorme no mesmo horário da Zoe [filha da apresentador], às 21h, 22h. Eu acordo 5h30 para começar o dia com ela. Tenho pessoas que me ajudam, que ficam me lembrando de dez em dez minutos do que tenho que fazer. Porque, além de a agenda ser intensa, eu tenho TDAH. Mas nem tudo sai como planejado, e também não sou tão regrada”, explica.\n“Antes da Zoe, eu saía para o samba, bebia todas. Já fui gravar no dia seguinte com a mesma maquiagem. Gosto de estar no samba, no boteco, de socializar, me adapto bem aos lugares. Mas também sou essa pessoa do esporte que quer malhar, treinar. Então, busco esse equilíbrio. É difícil, porque parece que sempre estamos devendo um lado”, reflete.