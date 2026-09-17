Filha de Xororó e Noely Lima, Sandy, e dupla do irmão Junior Lima (Brunno Rangel)\nDurante a participação no "Saia Justa" (GNT), Sandy, de 43 anos, afirmou que a disputa entre ela e Wanessa Camargo foi alimentada principalmente pela imprensa e lamentou que uma relação de amizade tenha sido transformada em competição.\n“A gente se dava bem, viajávamos juntas. Esquisito, né? E durou anos! Foi muito criado”, disse ela no programa.\nFernanda Torres celebra amizade com Débora Bloch\nNanda Marques revela que vilania de Bruna deve se intensificar\nSydney Sweeney posa nua em propaganda esportiva e gera revolta em atletas\nA cantora foi convidada pela primeira vez a se sentar no famoso sofá do programa, ao lado de Eliana, Bela Gil, Erika Januza, Juliette e Tati Machado. O episódio discutiu a tradição de colocar mulheres umas contra as outras e como a ideia de rivalidade feminina pode ser construída e reproduzida socialmente.