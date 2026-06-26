A estilista Sasha Meneghel, de 27 anos, voltou a falar sobre as críticas que recebe em relação ao próprio corpo. A empresária afirmou que comentários sobre sua aparência começaram ainda na infância e disparou: “Se você não é meu médico, não deveria estar opinando sobre a minha saúde”.\nA filha de Xuxa contou que os julgamentos afetaram sua saúde mental desde muito nova. Segundo ela, aos 10 anos já era alvo de comentários sobre o peso e, na adolescência, evitava sair de casa por medo de paparazzis.\nEm recente entrevista ao O Globo, Sasha afirmou que levou tempo para deixar de se importar com esse tipo de comentário, mas reforçou que nunca considerou isso normal. “Opinam sobre meu corpo desde muito novinha. E isso me gerou problemas mentais em alguns momentos”, disse.\nEla negou os rumores de gravidez que surgiram após um vídeo publicado pelo marido, o cantor João Lucas. “Não estou grávida. Pessoalmente, tenho um sonho de ser mãe”, declarou.