Em "Coração Acelerado", Janete Garcia é uma mulher guiada pela emoção e pela intensidade. Para Leticia Spiller, de 52 anos, que dá vida à personagem, trata-se de uma heroína raiz, capaz de provocar sentimentos fortes no público. “Ela é pura emoção. É aventura, música, arte, amor e paixão, mas também dor, tristeza e sofrimento. É uma heroína que faz o coração pulsar e acelerar”, avalia.\nA história de Janete começa de forma conturbada, especialmente por causa da relação com Alaorzinho (Daniel de Oliveira).\n“Todo parceiro deveria dar suporte para a mulher brilhar, e isso não acontece ali”, defende.\nPara compor a personagem da novela da faixa das 19 horas na TV Globo, Leticia abriu “gavetinhas de emoções”, que, segundo ela, são ferramentas fundamentais na profissão de atriz. “Ser mulher ainda é difícil neste país, que ainda é machista e ainda mata mulheres, infelizmente. Isso me dá uma tristeza muito grande. Precisamos estar unidas”, comenta a artista carioca.