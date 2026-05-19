A cantora colombiana Shakira, de 49 anos, foi absolvida pela Suprema Corte da Espanha da acusação de fraude fiscal e ordenou que o Tesouro a reembolse em mais de 60 milhões de euros (cerca de R$ 352,8 milhões).\nO reembolso seria referente a multas já pagas, acrescidas de juros, segundo documento judicial recebido pela agência de notícias Reuters na última segunda-feira (18).\nNo início deste mês, a Justiça espanhola arquivou uma segunda investigação de uma suposta fraude fiscal contra a colombiana.\nApós a vitória na Justiça, Shakira se pronunciou e fez duras críticas à forma como o caso foi conduzido. Uma das atrações da Copa do Mundo 2026, a artista afirmou que a decisão deve servir de precedente para outras pessoas que também enfrentam abusos do sistema. “Finalmente, o Tribunal Nacional corrigiu as coisas. Nunca houve fraude”, disse ela.