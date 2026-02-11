Shakira, de 49 anos, será a atração deste ano do 'Todo Mundo no Rio', megashow na praia de Copacabana e que já teve apresentações de Lady Gaga e Madonna em 2025 e 2024. A informação foi confirmada pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. A cantora assinou na terça-feira (10) contrato com a Bonus Track, de Luiz Oscar Niemeyer - organizadora da festa.\nA escolha de Shakira ocorre após uma série de especulações envolvendo o seu nome. Entre os artistas cogitados estavam Justin Bieber e Britney Spears.\nMarcado para o dia 2 de maio, o megashow gratuito deve tomar a cidade carioca pelo terceiro ano consecutivo. A expectativa é que o público chegue, novamente, à casa do milhão. A cantora está prevista para subir ao palco às 21h45. O show, que terá transmissão da TV Globo/TV Anhanguera, Multishow e Globoplay, contará com uma apresentação de abertura, ainda sem artista definido.