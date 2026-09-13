Estrela de produções do cinema como "Instinto Selvagem" (1992) e "Cassino" (1995), Sharon Stone, de 68 anos, revelou, durante entrevista ao podcast Breakdown, que aderiu ao celibato. A prática é a escolha voluntária de uma pessoa de se manter solteira e se abster de relações sexuais.\nDe acordo com a atriz veterana, ela está em um momento da vida em que gostaria de estar com alguém de quem realmente gosta. Stone diz que não acha mais graça em relacionamentos casuais.\n“Cheguei a um ponto em que só quero mesmo estar com alguém de quem eu goste. E agora que meus filhos já cresceram, quero alguém que seja meu companheiro, não apenas alguém com quem transar. Já estou meio entediada com isso”, afirmou.\nStone também afirmou que, apesar de ter tido muitos romances, ainda não encontrou o grande amor de sua vida. A atriz e ex-modelo já foi casada duas vezes. Primeiro com o produtor Michael Greenburg, entre 1984 e 1990, e depois com o jornalista Phil Bronstein, de 1998 a 2004.