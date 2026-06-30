No início da semana, às vésperas do jogo Brasil e Japão, na Copa do Mundo, a dançarina Sheila Mello movimentou as redes sociais ao refazer uma das coreografias mais lembradas do grupo É o Tchan. A ex-loira do Tchan, surgiu nas redes sociais dançando ArigaTchan, um dos hits da banda.\nO hit integrou o álbum É o Tchan no Havaí, de 1998. Na legenda da publicação, Sheila fez referência à relação dos brasileiros com o hit e brinca. “E eu tenho certeza de que, para muitos brasileiros, o primeiro ‘hino japonês’ que aprenderam foi o Arigatchan do É o Tchan”, escreveu a famosa de 47 anos.\nOs internautas se divertiram muito com a brincadeira e deixaram diversos comentários. “Que saudade de te ver com esses looks clássicos”, “Amo demais, que época boa”, “Faltou a jogada de cabelo que dava na época. Maravilhosa!!!” e “Direto de 1998! Nostalgia” foram algumas das mensagens deixadas.