Ex-loira do Tchan, Sheila Mello resolveu voltar ao mundo acadêmico e decidiu cursar Psicologia em uma universidade de São Paulo – hoje ela está no segundo semestre. Após fazer vários cursos de bionenergética - uma abordagem de psicoterapia corporal para liberação de tensões físicas e emocionais por meio de exercícios e respiração, ela quer se aprofundar mais nos estudos.\n“Eu achava ainda frágil essa questão de repertório intelectual. E aí foi onde a gente chega agora no presente. Não estou em uma transição de carreira. Na verdade, eu quero aprofundar esses caminhos que levam ao corpo”, explicou a dançarina e influenciadora digital.\nSheila ainda relembrou o período que integrou o grupo musical e os desafios da época: “Eu lembro que quando eu entrei no É o Tchan... Eu dancei a vida inteira, mas nunca tinha feito musculação. E tinha uma exigência para eu aumentar bunda, para eu aumentar coxa. E aí eu comecei a malhar com esse intuito: ganhar massa muscular”, disse.