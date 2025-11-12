A cantora Silvânia Aquino, que anunciou a sua saída da Banda Calcinha Preta por meio de suas redes sociais, após 23 anos no grupo musical. A artista, de 52 anos, é conhecida por sua voz marcante e por sucessos.\nNo comunicado, ela destacou a ligação que construiu com o público e com os integrantes. “Foram anos de história, amor, dedicação e música, que me proporcionaram experiências únicas e uma conexão profunda com o meu público”, escreveu.\n“Durante todos esses anos, a Banda Calcinha Preta foi a minha casa, o lugar onde cresci como artista. E essa história eu carregarei comigo para sempre, com o maior respeito e gratidão”. “A história não para por aqui”, encerrou.\nNatural de Aracaju, a artista já tinha passado pelas bandas Estação da Luz, Banda Galope e Raio da Silibrina. Silvânia chegou ao Calcinha Preta no ano 2000, saiu em 2016 para formar dupla com a cantora Paulinha Abelha e retornou em 2018. Nos últimos shows, sua ausência gerou especulação nas redes sociais sobre possíveis desentendimentos internos.