Dona de um dos hits do carnaval 2026 (com uma versão remixada da música "Carnaval" {versão remix com participação de Psirico}), Marina Sena, de 29 anos, arrastou multidão de pessoas para o bloco Marinada, em Belo Horizonte (MG), no fim de semana. Foi a primeira vez que a artista, natural de Taiobeiras, no interior de Minas Gerais, comandou bloco de carnaval na capital.\nSucesso absoluto, o bloco ocorreu no entorno do Estádio Mineirão, na Pampulha. Por lá, os foliões enfrentarem sol e calor em busca de música e diversão.\n“Sempre foi meu sonho estar aqui no carnaval de BH, ter o meu trio aqui. Finalmente aconteceu”, disse a artista, empolgada com sua apresentação.\nNamorada do influenciador e bailarino Juliano Floss, que está confinado no BBB-26, Marina Sena relembra que sempre teve certeza sobre o próprio caminho artístico. “Sempre quis ser cantora. Não que eu quis, sempre fui mesmo… Sempre tive uma postura na vida, assim: ‘Eu sou’, sabe?”.