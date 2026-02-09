Sydney Sweeney, de 28 anos, pode estar vivendo o auge da carreira em Hollywood, mas, quando o assunto é vida amorosa, a atriz assume que anda complicado encontrar alguém compatível com seu estilo de vida agitado.\nProtagonista do filme "A Empregada", adaptação do livro escrito por Freida McFadden, Sydney explicou que leva uma rotina cheia de aventuras e quer alguém disposto a acompanhá-la. “Sou uma garota esportiva, então preciso de alguém que consiga escalar uma montanha comigo, pular de paraquedas comigo. Ah... e alguém que ame a família”, acrescentou a atriz.\nMesmo assim, Sydney deixou claro que não sente falta de um relacionamento para se sentir completa. A estrela contou que tem uma rede de apoio forte e independente. “Eu tenho a mim mesma. Tenho um grupo incrível de amigas... Isso intimida muitos caras, então um cara precisa ser capaz de lidar com o mundo que vem junto comigo”, destacou à revista Cosmopolitan.