Uma campanha publicitária nos Estados Unidos vem gerando revolta entre as atletas olímpicas ao redor do mundo. Protagonizado pela atriz Sydney Sweeney, a propaganda de uma casa de apostas tem a artista nua representando diversas práticas esportivas. A conotação sexual da publicidade desencadeou no protesto de diversas atletas olímpicas.\nNo vídeo divulgado, a artista de 29 anos aparece praticamente nua, usando apenas acessórios esportivos como luvas de boxe.\nUma das primeiras a se pronunciar, a nadadora australiana Ariarne Titmus afirmou que a campanha era ultrapassada e sexista: “Eu não posso nem expressar o quão furiosa eu fiquei quando eu vi isso”, escreveu ela nas redes sociais.\nA ginasta norte-americana Gracie Kramer e a surfista australiana Felicity Palmateer também se manifestaram, publicando vídeos de treinos intensos com legendas diretas, como: “É assim que as mulheres no esporte se parecem, Sydney Sweeney!”.