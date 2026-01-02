O ano de 2025 foi tudo, menos monótono, para Sydney Sweeney. Antes vista pela crítica e pelo mercado como uma estrela em ascensão e uma das atrizes mais promissoras de sua geração, a americana passou os últimos meses no centro de uma sucessão de controvérsias que impactaram sua imagem pública. Ao longo do ano que se passou, Sweeney esteve associada tanto a fracassos de bilheteria quanto a polêmicas envolvendo política e acusações de eugenia e hipersexualização nas redes sociais.\nEm julho, ela estrelou a campanha publicitária American Eagle com o slogan “Sydney Sweeney Has Great Jeans” (Sydney Sweeney tem ótimos jeans, em português). Além de ser apontada por hipersexualizar o corpo feminino, a ação foi acusada de racismo e eugenia, ao destacar sua aparência - loira, de olhos azuis - por meio do suposto trocadilho sonoro entre “jeans” e “genes”, palavras pronunciadas da mesma forma em inglês.