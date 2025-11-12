A influenciadora Tainá Castro relatou nas redes sociais, no início da semana, um susto com o filho caçula, Matteo, de 4 anos, fruto de sua relação com o jogador Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. Em uma série de vídeos, a mulher explicou que o menino caiu e acabou machucando o braço, deixando todos preocupados com a possibilidade de uma fratura.\nAlém de Matteo, ela também é mãe de Helena, de 6 anos. “Foi apenas um susto que aconteceu com o Matteo. Ele caiu sobre o braço e chorou muito. Achamos que ia passar, mas ele não se acalmou. Acabou dormindo chorando e acordando do mesmo jeito, então decidimos levá-lo ao médico”, contou Tainá.\nAo chegar ao hospital, Matteo foi atendido e passou por exames. “Ele tirou uma radiografia do punho e do cotovelo, e o médico fez algumas manobras. Graças a Deus, não estava quebrado!”, explicou a influenciadora.