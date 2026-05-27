O Salgueiro anunciou que homenageará Xica da Silva no carnaval de 2027 e convidou publicamente Taís Araujo para desfilar na Sapucaí. A atriz viveu a personagem na novela exibida pela TV Manchete em 1996 e celebrou o enredo nas redes sociais.\nO convite partiu da rainha de bateria Viviane Araújo, nos comentários de um vídeo publicado pela escola em que Taís celebrava a escolha do enredo. “Quero você com a gente, amiga”, escreveu. A atriz respondeu com entusiasmo: “Simbora!”.\nA própria agremiação alimentou a expectativa: “Será que a Sinhá estará entre nós?”, publicou.\nEm vídeo divulgado pela escola, Taís Araújo destacou a relevância histórica da personagem. “Xica é gigante, e é uma alegria imensa ver essa história ser recontada na avenida”, afirmou. O enredo “Laroyê Xica da Silva: a história por trás da história” vai revisitar a trajetória de Francisca da Silva Oliveira, escravizada alforriada que se tornou uma das mulheres mais influentes de Diamantina, Minas Gerais.