A influenciadora digital, Tàmires Assis, de 34 anos, anunciou nas redes sociais que conquistou o posto de musa do carnaval paulistano e vai desfilar no Sambódromo do Anhembi em 2026 pela Camisa Verde e Branco.\nEm um vídeo publicado no seu perfil no Instagram, ela aparece parece vestida com as cores da escola de samba da Barra Funda, zona oeste da capital. “Cheguei, e com coração transbordando gratidão e alegria, anuncio que sou a nova musa da família Camisa Verde e Branco! Receber esse convite foi uma emoção tão especial, que vou guardar no meu coração para sempre esse momento!”, escreveu ela na legenda.\n“Estar junto dessa comunidade é uma honra enorme, com esse enredo maravilhoso, ‘Abre Caminhos’, inspirado na força do axé e na ancestralidade! Avante, Barra Funda! Com muita fé, pisaremos na avenida pedindo caminhos abertos para a nossa vitória! Estou pronta para viver o carnaval de 2026”, finalizou.