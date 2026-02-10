A influenciadora digital Tati Barbieri, de 38 anos, preparou um orçamento de R$ 4 milhões para o carnaval de 2026. Isso porque a musa do Salgueiro vai usar uma fantasia banhada a ouro na Sapucaí, tudo combinado com exuberantes 70 mil cristais.\nNatural de Florianópolis, a musa falou sobre seu traje: “Minha fantasia é toda banhada a ouro esse ano, ela tem 70 mil cristais. Estamos fazendo com uma equipe maravilhosa, que costuma fazer roupas para famosas como Ivete Sangalo, Anitta e Sabrina Sato”, explica Tati.\n“Esse ano a gente estourou o orçamento”, disse, entre risos. “O orçamento foi bem mais alto do que o ano passado, que foram R$ 3 milhões. Esse ano a gente gastou R$ 4 milhões”, contou a influenciadora.\nAtualmente, Tati se divide entre a casa, em Miami (EUA), São Paulo e Rio de Janeiro, mas ensaiou muito e espera chegar à Sapucaí com samba no pé. “Eu me viro nos 30, na verdade. Eu moro em Miami, e ser musa morando fora do país é um pouquinho mais difícil. Eu não posso viajar muito, pois tenho green card, então, ele me limita muito a viajar. Eu só posso viajar durante 180 dias por ano”, explicou.