Aos 37 anos, a influenciadora e musa fitness Tati Minerato vai estrear como musa da Grande Rio no carnaval 2026, mas ela está longe de ser uma novata na passarela. Figura icônica nos desfiles de São Paulo, a loira participa há mais de 20 anos da folia.\nSegura de si e experiente, ela faz questão de dar dicas para as estreantes. “Para quem vai desfilar pela primeira vez, eu recomendo fazer uma ótima refeição no dia do desfile, uma refeição com carboidrato para ter bastante energia”, afirma ela, que desfila na escola que tem Virginia Fonseca à frente dos ritmistas. “Meu único conselho para ela é: ser feliz”, diz.\nTati reforça a importância da ingestão de líquidos antes da apresentação, para garantir uma boa hidratação. “Tem que se hidratar bastante, mas parar de beber qualquer tipo de bebida aproximadamente duas horas antes do desfile, par anão ficar com vontade de ir ao banheiro durante o desfile”, aconselha a gata.