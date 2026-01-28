(Divulgação/Renner)\nThaila Ayala passou por um susto ao retornar para casa no Rio de Janeiro, na última terça-feira (27). A atriz contou nas redes sociais que encontrou uma cobra sobre um móvel na sala de jantar e precisou acionar o Corpo de Bombeiros para retirar o animal em segurança do local.\nO episódio foi registrado em vídeo pela atriz e modelo. “Novo objeto de decoração”, brincou Thaila na legenda. Em tom bem-humorado, ela ainda completou: “O véio do rio voltou (quem lembra?). Brincadeirinha, essa foi só nossa ‘boas-vindas’”.\nLuísa Sonza passou a ser mais discreta devido a 'desgaste'\nMusa fitness Isis Camargo intensifica treinos para o carnaval\nJuliana Baroni vai representar Marisa Letícia em desfile carnavalesco\nNos comentários, amigas famosas reagiram assustadas. “Meu Deus”, escreveu Fiorella Mattheis. “Jesus, vizinha! Sei nem o que pensar”, comentou Mariana Bridi. Já Fernanda Paes Leme escreveu: “Socorrinho”.