Três anos após a estreia em Mar do Sertão (2022), Theresa Fonseca voltará à faixa das seis da Globo no ano que vem. A atriz foi escalada para viver uma vilã em A Nobreza do Amor, trama que vai substituir Êta Mundo Melhor!. Ela repetirá a parceria com o diretor Gustavo Fernandez, com quem trabalhou em Renascer (2024). O último trabalho da artista foi Guerreiros do Sol (2025), do Globoplay.\nSegundo informações da coluna Play, do jornal O Globo, ela estará no mesmo núcleo de Mirinho (Nicolas Prattes) - o antagonista da trama. Samantha Jones também deve contracenar com os atores. Marco Ricca está cotado para interpretar o pai do vilãozinho. Já Erika Januza foi escolhida para viver a mãe da protagonista Alika (Duda Santos).\nA novela pretende mostrar os choques culturais, o enfrentamento ao racismo e à desigualdade, além de uma protagonista que quebra o molde das princesas frágeis. Alika é uma mulher forte, politizada e decidida. Ela vai lutar para retomar seu trono.