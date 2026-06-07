Entre festas luxuosas, bastidores de televisão e a rotina diante das câmeras, Ticiane Pinheiro decidiu voltar alguns anos no tempo e abrir uma lembrança mais íntima da vida pessoal.\nA apresentadora compartilhou nas redes sociais registros antigos de sua formatura em Jornalismo e acabou revelando um período difícil enfrentado pela família naquela época.\nAo mexer em caixas e objetos antigos, Ticiane encontrou seu álbum de formatura e se surpreendeu ao revisitar imagens da juventude e as lembranças.\nOlha o que encontrei: meu álbum de formatura, me formei em 1997. Olha que legal”, contou a apresentadora, de 50 anos.\nEm meio à nostalgia, ela aproveitou para recordar que o período também foi marcado por desafios financeiros. Filha de Helô Pinheiro e Fernando Pinheiro, Ticiane revelou que os pais enfrentaram dificuldades para manter alguns compromissos, incluindo os custos da sua graduação.