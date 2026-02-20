A cantora sul-africana Tyla, de 24 anos, acaba de lançar "A-POP", seu segundo álbum de estúdio. Um projeto que mostra uma artista mais confiante e disposta a expandir sua carreira ao mercado internacional.\nTyla contou que a experiência de viver o sucesso do primeiro álbum transformou completamente sua visão artística.\n“Agora, eu me sinto tão diferente de como me sentia durante o meu primeiro álbum. Estou muito animada com o novo que está chegando este ano”, contou.\nO título "A-POP" não foi escolhido por acaso. A proposta do disco é justamente unir o pop internacional a referências africanas. A artista tem falado sobre a importância de levar a cultura do seu continente cada vez mais longe. “Eu penso em todos que vieram antes de mim e levaram isso mais longe para que eu pudesse estar aqui. É uma bênção. Todas as rainhas e reis africanos em casa… nós estamos no topo.”