Em vez dos corredores de um hospital, um atendimento pode acontecer em qualquer lugar onde alguém precise de socorro. É nesse ritmo que “Emergência 53” chega ao Globoplay nesta quinta-feira (20). A nova série médica, criada pelos mesmos nomes de “Sob Pressão”, acompanha a rotina de profissionais que trabalham em uma unidade móvel de emergência.\nPara Valentina Herszage, que interpreta a enfermeira Manuela Bastos, a produção também ganha um diferencial por apresentar esse universo a partir de uma perspectiva próxima do público. “A série se inicia através dessa chegada dela, desse olhar novo. Eu acho que para o público é muito legal, porque é como se o público chegasse junto com ela, conhecendo essas pessoas que já estão ali há muitos anos”, afirma.\nA atriz conta que se aprofundar nesse universo foi uma das experiências mais marcantes do trabalho. “A enfermagem é um universo muito fascinante. Poder me aprofundar assim foi muito legal, muito inspirador.”