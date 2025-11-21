(Divulgação / Camila Maia)\nVanessa da Mata, de 49 anos, que comemora 20 anos de carreira em 2025, surpreendeu os fãs ao revelar que conviveu com abusos e assédios ao longo de toda a vida. Em uma entrevista recente, a cantora contou ter sido vítima de diferentes formas de violência de gênero desde muito cedo.\n“No berço, lembro de um homem mexendo comigo. Lembro da angústia que aquilo me causava. Até hoje tenho claustrofobia quando me sinto presa”, relatou.\nSegundo a artista, que lançou o álbum "Todas Elas" em março, os episódios se repetiram. “Quando eu jogava basquete, entrava no ônibus e já era mão na minha bunda. Passei a vida escondendo isso, mas era muito difícil”, disse, lembrando que reagia aos assédios e, muitas vezes, acabava partindo para a briga com os agressores. “Aprendi a me defender”, afirma.