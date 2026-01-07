Um passeio que deveria ser de descanso terminou em indignação para Vanessa Lopes, de 24 anos. A influenciadora denunciou pelas redes sociais um episódio de assédio vivido durante um passeio de bicicleta aquática em Fernando de Noronha. “Acabei de ser assediada em um passeio de bicicleta aquática no meio do mar”, afirmou.\nSegundo ela, o comentário veio acompanhado de olhares insistentes. “Eu estava sozinha olhando os golfinhos, e um cara começou a olhar para a minha bunda e rir”, relatou ela no Instagram.\nA ex-BBB explicou que não estava isolada nem em uma situação vulnerável. O namorado dela, Lucas Mamede, estava a poucos metros à frente. Além disso, havia dois guias conduzindo o passeio e famílias ao redor. “Não existe hora e não existe local para esse tipo de coisa acontecer”, acrescentou, indignada.