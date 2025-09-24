(Reprodução / Samuel Person)\nA influenciadora digital e ex-BBB, Vanessa Lopes abriu o coração ao relembrar um período delicado da sua vida. A gata, de 24 anos, contou que foi viciada em cigarro eletrônico por cerca de quatro anos e que chegou a passar por uma cirurgia nas pregas vocais em 2023 por conta dos danos causados pelo uso.\nTudo que eu vivi eu vejo que hoje em dia tem um propósito… Eu postei na época a cirurgia que eu fiz em relação à prega vocal que acabei danificando com o uso do cigarro eletrônico, quase perdi minha voz”, disse.\nBeatriz Michelle será nova musa do Salgueiro\nDuda Freire conta como faz para estar em forma\nKlara Castanho diz que trabalho em 'Apanhador de Almas' foi desafiador devido ao medo\nA gente quando é jovem pensa: ‘Ah, nada vai acontecer comigo, eu sou imortal’. Mas não é verdade. As consequências vêm. Paguei um preço ainda sendo jovem. Imagina quem for passar muitos anos usando. Isso é algo que demora para recuperar: estou há dois anos desde a cirurgia tentando fortalecer minha prega vocal e ainda tenho dificuldade”, acrescentou ela.