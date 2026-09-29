Aos 52 anos, Victoria Beckham pode estar prestes a matar a saudade dos microfones. A empresária, que não lança uma música oficialmente há cerca de duas décadas, apareceu em um estúdio ao lado do filho Cruz Beckham, de 21 anos, e levantou a possibilidade de uma parceria musical.\nCruz compartilhou no início da semana uma foto dos dois cantando durante a gravação. Na legenda, brincou: “Sim, conseguimos trazer a Posh de volta ao estúdio”, usando o apelido que Victoria ganhou nos tempos de Spice Girls. A resposta da mãe veio em tom igualmente descontraído, com uma sequência de emojis de risada.\nA aparição alimentou a expectativa de que Victoria possa participar de uma música dos Breakers, banda do terceiro filho da cantora com o ex-jogador de futebol David Beckham. Ela não lança um trabalho musical solo desde "A Mind of Its Own", de 2001. Os fãs das Spice Girls pediram o retorno do quinteto nos comentários do post.