A influenciadora e empresária Virginia Fonseca, de 27 anos, disse que entrou em depressão ao descobrir que estava grávida da primeira filha, Maria Alice.\nVirginia relatou que a gravidez da primogênita veio de forma inesperada. “Foi muito do nada. Engravidei do nada, e eu comecei a falar que eu não queria. Eu tinha acabado de conhecer o Zé Felipe e falei assim: ‘caraca’”, afirmou.\nEla disse que passou a se culpar pelos próprios sentimentos no início da gestação. “E eu comecei a me culpar, a me cobrar por estar sentindo isso. Então era tipo: eu sentia que eu não queria, mas ao mesmo tempo eu já era mãe, eu já sentia que eu era mãe”, contou.\nVirginia afirmou que viveu um quadro de depressão sem que as pessoas ao redor soubessem. “Ficou todo mundo muito preocupado ao meu redor, foi quando minha mãe foi para Goiânia, porque eu estava realmente vivendo uma depressão e ninguém sabia. Eu continuei postando tudo normal nessa época da gestação”, disse ela, acrescentando que mudou a forma de encarar a maternidade só após o chá revelação da menina.