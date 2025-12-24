-FOTOS (1.3353490)\nA empresária, apresentadora e influenciadora digital, Virginia Fonseca, de 26 anos, e o jogador Vini Jr, de 25 anos, curtiram uma noitada em Goiânia (GO) na madrugada de terça-feira (23). O casal, que está na cidade para um Natal antecipado com os filhos e parentes da loira, gerou uma comoção ao chegar no estabelecimento. Imagens que circulam nas redes sociais, mostra o momento da chegada das celebridades. Muitos fãs estavam na porta e se surpreenderam.\nZé Felipe apresenta X-tudo goiano para Ana Castela em feirinha de condomínio\nAna Castela leva filhos de Zé Felipe para passear em feira de Goiânia\nComércio amplia horário para compras de Natal na Grande Goiânia; confira\nVirginia organizou um jantar natalino nesta terça (23) para comemorar a data festiva com os três filhos, que são frutos de seu casamento com o cantor Zé Felipe, e família do atleta do Real Madrid. A mãe, irmã e o irmão caçula do craque também marcaram presença no evento.