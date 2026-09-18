A cantora e compositora Wanessa Camargo abriu o jogo sobre o período após ser expulsa do BBB 24, quando deu um leve tapa na perna de Davi Brito. Ao podcast Rivo Talks, ela entregou que precisou pedir um empréstimo ao banco. “Eu estava ‘cancelada’. As pessoas não entendiam, não queriam me ouvir, não me chamavam. Poucos amigos me deram a mão. Fiquei sem fazer renda”, disse.\nWanessa acrescentou que sentiu que não deveria ter participado do reality show e afirmou que não vê muitos pontos positivos na experiência. “Fui para um lugar que eu não precisava e me ferrei financeiramente.”\n“A força que eu ganhei no pós, para lidar com as dores, a opinião pública e o julgamento, compensou. Fiquei muito mais preparada para o que vai vir, retomei minha força”, disse a filha de Zezé Di Camargo.\nPara Wanessa, o ponto de virada em sua carreira após o cancelamento foi sua participação no quadro "Dança dos Famosos", do Domingão. “A Dança dos Famosos foi um presente, porque ali pude ser eu de verdade”, falou a artista ao podcast. “Demora o tempo que vem, mas a verdade sempre aparece, as coisas são colocadas no lugar.”