Mamãe coruja, Xuxa usou as suas redes sociais nesta terça-feira (6) para rebater críticas, entre elas, uma feita pela influenciadora Isa Rabello, sobre a amizade da filha, Sasha Meneghel e da atriz, Bruna Marquezine. Aos 62 anos, a eterna Rainha dos Baixinhos, é claro, defendeu a relação das duas. “Sassa e Bubu [apelido que eu dei já que a Sasha a conheceu com 2 anos e a chamava de Buna]. A minha Bubu e minha Sassa são lindas e bem amadas”, começou a loira.\n“As outras pessoas eu chamarei de “MAMÁS” [mal amadas e mau comidas], por isso falam mal dessas duas meninas lindas, mulheres vitoriosas e amigas. Às ‘mamás’ invejosas, beijinho no ombro e tchau, tchau”, completou a apresentadora e cantora, mostrando que entrou em 2026 sem filtros.\nA polêmica teve início após um vídeo de Rabello viralizar. Nele, a influenciadora criticava os apelidos carinhosos das famosas. “Uma amizade que me irrita: Bruna Marquezine com a Sasha. Se engulam, se comam. Meu Deus do céu. 30 anos e chamando a amiga de ‘Bubu’. Ah, vai ver se eu tô na esquina”, disse em seu perfil no Instagram.