(Gustavo José)
Atriz desde a infância, Yana Sardenberg foi confirmada no elenco de "Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário", nova novela vertical do Globoplay. Novela vertical é uma produção feita para redes sociais. Por seu formato 'em pé', a trama se encaixa perfeitamente na tela do celular.
Aos 35 anos, Yana viverá Samantha, a noiva do protagonista, o empresário Diego (Gustavo Mioto). No elenco também estão confirmados Caio Paduan e Suzy Rêgo.
Com passagens pelos programas Gente Inocente e TV Globinho, nos anos 2000, Yana celebra uma nova oportunidade: "É uma sensação muito boa. A Globo fez parte de uma fase importante da minha trajetória, e voltar depois de cinco anos é quase como revisitar uma casa onde vivi muitas histórias", diz.