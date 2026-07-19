-FOTOS (1.3434832)\nA modelo e influenciadora Yasmin Brunet, de 38 anos, compartilhou em suas redes sociais detalhes da rotina de exercícios que mantém para lidar com o lipedema e fez um alerta a outras mulheres que convivem com a doença. Segundo a ex-BBB, o treino precisa ser adaptado e priorizar atividades de baixo impacto.\nA pergunta que eu mais recebo é qual exercício é o melhor para lipedema. Lipedema responde muito mais à alimentação do que a exercícios”, afirmou. Yasmin recomenda a musculação para o fortalecimento dos músculos, mas ressalta a necessidade de cuidados com joelhos e tornozelos.\nAntonela Avellaneda promete tatuagem se Argentina vencer\nPriscilla lança projeto voltado para artista independentes\nAos 41 anos, Paloma Bernardi vê nova idade com 'leveza'\nA modelo tem mostrado nas redes sociais mudanças feitas nos últimos dois anos para reduzir os efeitos da condição crônica, que provoca o crescimento anormal e progressivo de células de gordura em regiões como pernas, coxas, braços e antebraços.