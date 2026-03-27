Zendaya, de 29 anos, planeja uma breve pausa na careira. Em 2026 a atriz estadunidense emenda o lançamento de cinco produções cinematográficas. Depois deste ano, ela quer só descansar.\nA movimentação profissional ocorre em meio a rumores de que a artista teria se casado secretamente com o também ator Tom Holland, conforme confirmado por seu estilista, Law Roach.\n“Espero que vocês não se cansem de mim este ano, porque depois disso vou desaparecer por um tempo”, brincou Zendaya em uma entrevista recente, ao comentar os planos para o futuro.\nAtualmente, a famosa está divulgando o longa "O Drama". A produção é protagonizada por Zendaya e Robert Pattinson. Na trama, os dois vivem um casal que se prepara para o casamento. Tudo muda quando um segredo horrível da juventude volta à tona em um jantar entre amigos. O filme chega aos cinemas brasileiros no dia 9 de abril.