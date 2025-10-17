Zezé Motta chega aos 60 anos de carreira como um nome central para a cultura brasileira e referência para negritude. Ao longo dessas seis décadas, encarnou personagens marcantes na TV, no teatro e no cinema, virou voz ativa contra o racismo e pavimentou o caminho para artistas negros que vieram depois.\nApesar de uma carreira consolidada, Zezé afirma que muitas vezes o racismo extrapolou a ficção. Foi o caso de "Corpo a Corpo", trama de Gilberto Braga, em que ela encarnou uma arquiteta que sofre racismo da família do namorado, interpretado por Marcos Paulo. “As pessoas diziam que era uma humilhação para ele beijar uma negra”, lembra a artista, de 81 anos. “Apesar disso tudo, nunca passou pela minha cabeça desistir”, completa.\nPara Zezé, situações como essas são o retrato de um país que ainda se ressente de ver mulheres negras no protagonismo. “As pessoas ainda não se acostumaram. Eu sou do tempo em que se pregava democracia racial no Brasil, mas nunca fomos racialmente democráticos. Racismo não cabe numa democracia.”