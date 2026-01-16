Aos 47 anos, Zoe Saldaña tornou-se a atriz de maior bilheteria da história do cinema após sua participação em Avatar: Fogo e Cinzas, filme mais recente da franquia de James Cameron.\nCom o lançamento, que estreou em 18 de dezembro do ano passado, a soma da arrecadação global dos longas-metragens dos quais participou chegou a US$ 15,47 bilhões (cerca de R$ 83 bilhões), o suficiente para colocá-la no topo do ranking de bilheteria entre atores e atrizes.\nA atriz dominicana estrelou os três dos filmes de maior bilheteria de todos os tempos. O primeiro "Avatar", de 2009, lidera o ranking histórico, enquanto "Avatar: O Caminho da Água", de 2022, ocupa o terceiro lugar. Entre os dois está "Vingadores: Ultimato", de 2019.\nSaldaña também integra um grupo ainda mais restrito: é a primeira atriz a ter participado de quatro filmes que ultrapassaram a marca de US$ 2 bilhões em bilheteria global.